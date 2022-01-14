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Пандемия COVID-19

В Москве с 20 декабря выявили 729 случаев заболевания омикрон-штаммом

Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб с 6 по 9 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 730 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявлено в Москве с 20 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Всего с 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года. Всего специалистами центра проведено порядка 11,3 тыс. полногеномных секвенирований вируса", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что работы по секвенированию были начаты в июле 2021 года в режиме 100-150 проб в неделю. С декабря прошлого года осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме 1,5 тыс. проб в неделю. "Впервые омикрон-штамм был выявлен 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм "дельта" и его дочерние линии", - уточнили в мэрии.

Выявление и мониторинг новых мутаций, штаммов и подштаммов коронавируса SARS-CoV-2 осуществляется специалистами диагностического центра лабораторных исследований.

"Для проведения секвенирования генома коронавируса диагностический центр был оснащен специальным оборудованием, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования Нанофор-05 и систему генетических исследований Agena. Впервые в России специалисты центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора)", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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Пандемия COVID-19
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