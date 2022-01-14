В Москве с 20 декабря выявили 729 случаев заболевания омикрон-штаммом

"Всего с 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года. Всего специалистами центра проведено порядка 11,3 тыс. полногеномных секвенирований вируса", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 730 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявлено в Москве с 20 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там уточнили, что работы по секвенированию были начаты в июле 2021 года в режиме 100-150 проб в неделю. С декабря прошлого года осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме 1,5 тыс. проб в неделю. "Впервые омикрон-штамм был выявлен 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм "дельта" и его дочерние линии", - уточнили в мэрии.

Выявление и мониторинг новых мутаций, штаммов и подштаммов коронавируса SARS-CoV-2 осуществляется специалистами диагностического центра лабораторных исследований.

"Для проведения секвенирования генома коронавируса диагностический центр был оснащен специальным оборудованием, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования Нанофор-05 и систему генетических исследований Agena. Впервые в России специалисты центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора)", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.