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Причиной смерти Михаила Зеленского стал сердечный приступ

Пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова ранее сообщала, что смерть телеведущего в Доминикане наступила от остановки сердца
Михаил Зеленский Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Описание
Михаил Зеленский
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

ТАСС, 14 января. Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению врачей, стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

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"Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Иванова сообщала ТАСС, что смерть телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане наступила, по предварительным данным, от остановки сердца.

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РоссияДоминиканская Республика
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