Причиной смерти Михаила Зеленского стал сердечный приступ

ТАСС, 14 января. Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению врачей, стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.
На эту тему
Биография Михаила Зеленского
"Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Иванова сообщала ТАСС, что смерть телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане наступила, по предварительным данным, от остановки сердца.