В Карельском Приладожье появится мусороперегрузочная площадка на месте незаконной свалки

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 января. /ТАСС/. Третья мусороперегрузочная площадка с элементами сортировки отходов появится на территории поселка Импилахти Питкярантского района Карелии. При этом территориальная схема обращения с отходами не предполагает складирования мусора в этой зоне, сообщили в пятницу на сайте компании "Карельский экологический оператор" (КЭО), выполняющей в регионе функции регионального оператора по обращению с ТКО.

"Регоператор заключил договор с подрядчиком на проектно-изыскательские работы на данном земельном участке. Стоит отметить, что участок выбран не случайно: когда-то там планировалось строительство полигона для захоронения отходов, однако с учетом изменений в Территориальной схеме обращения с отходами в Карелии и в инвест-программе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрено строительство именно мусороперегрузочных площадок с элементами сортировки, без полигонов для захоронения", - говорится в сообщении.

Компания получила участок в аренду, минуя конкурсный отбор, так как по Земельному кодексу РФ он не требуется, если земля предоставляется для объекта коммунально-бытового назначения. В "КЭО" также подчеркнули, что участок получен в аренду, значит предприятие будет оплачивать ее по установленному тарифу.

"Расходы в случае выкупа земли могли бы вызвать рост действующего тарифа на услугу по обращению с ТКО. Сейчас тариф сохранятся на уровне 2020 года и составляет 539, 17 рублей за куб. м. Это один из самых низких тарифов в РФ (к примеру, в соседней Мурманской области тариф составляет 922, 93 рублей за куб. м., в Архангельской области - 662, 93 рублей. за куб. м)", - сообщили в пресс-службе компании.

Регоператор также добавил, что арендованный участок уже долго время не используется, сейчас на нем образовалась несанкционированная свалка. Она будет ликвидирована за счет компании. Сам комплекс предполагает строительство мусороперегрузочной площадки с линией сортировки ТКО для выделения полезных фракций и их дальнейшей переработки, участок обработки крупногабаритных отходов, бокс для обслуживания техники, склад готовой продукции.

Территориальная схема обращения с отходами также предполагает создание мусороперегрузочных площадок с элементами сортировки в Сегежском и Прионежском районах, где возле уже существующего мусорного полигона в местечке Орзега предусмотрено строительство первого в республике полигона ТКО, соответствующего современным стандартам, а также создание здесь же экотехнопарка для перерабатывающих производств.