Четыре сотрудника ТАСС получили ведомственные награды и грамоты МЧС России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил им ведомственные награды и грамоты, среди награжденных четверо сотрудников ТАСС.

"Безусловно, вы, журналисты, освещающие деятельность МЧС России, - наши друзья и коллеги, потому что порой наравне с нами выполняете работу по предотвращению, спасению и помощи людям. За это вам всем огромное спасибо!" - сказал Чуприян.

Врио главы МЧС России отметил, что за 31 год существования ведомства сформировался надежный и профессиональный журналистский пул, а работа журналистов позволяет обществу, власти вовремя обнаруживать и решать проблемы, требующие немедленного реагирования. В торжественной обстановке Чуприян наградил 31 наиболее отличившегося журналиста ведомственными наградами и грамотами, а также вручил ценные подарки. Среди них руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Татьяна Хан, корреспондент Максим Григорьев, старший корреспондент Марина Венцова и модератор пресс-центра ТАСС Алексей Литвяков.

Со своей стороны представители СМИ поблагодарили МЧС России за активное сотрудничество и оперативное информирование о происходящих чрезвычайных событиях.