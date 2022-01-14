В Чебоксарах планируется построить семь школ стоимостью 10 млрд рублей с помощью ВЭБ.РФ

ТАСС, 14 января. Строительство семи школ в Чебоксарах стоимостью 10 млрд рублей предполагается выполнить в ближайшие годы благодаря программе ВЭБ.РФ, это позволит исключить вторую смену для учеников в Чувашии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Гайдаровского форума глава республики Олег Николаев.

"ВЭБ.РФ реализует концессионную программу по строительству 1 300 школ в РФ. У нас в эту программу могут попасть семь школ в Чебоксарской агломерации. На строительство этих семи школ потребуется около 10 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что необходимой на эти цели суммы в бюджете республики нет и еще долгое время не будет. "И вот этот механизм концессии, когда через привлечение средств решается проблема сейчас, а потом через некоторое время [происходит] постепенный возврат этих денег, это, конечно же, очень хорошее решение для того, чтобы люди получили здесь и сейчас необходимые стандарты образовательного процесса, ну а мы уже понимали наши затраты на предстоящий период для того, чтобы эти проблемы решить и соответствующим образом обеспечить выполнение наших обязательств", - добавил он.

Глава Чувашии подчеркнул, что эти школы на сегодняшний день остро необходимы. "Их строительство нам позволит полностью исключить вторую смену в Чувашской Республике", - пояснил Николаев.

По его словам, для республики очень важно войти в эту программу. "Ну и второе, конечно же, ее реализовать с тем, чтобы уже набившие оскомину для некоторых территорий отдельных районов Чебоксар и агломерации [проблемы] были решены в обозначенные сроки. Я уверен, что нам это все удастся, и безмерно благодарен президенту за те принимаемые решения, которые открывают нам новые возможности для решения этих застарелых задач", - отметил глава республики.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.