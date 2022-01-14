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Умер Борис Грачевский

На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому

На памятнике изображен автограф режиссера, его высказывание: "Ходить по солнечной стороне жизни...", а также изображение кинокамеры и гравировка "Ералаш"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому открыли в пятницу на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

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Почтить память режиссера и возложить цветы в годовщину смерти пришли десятки его друзей, коллег, артистов киножурнала, поклонников.

"Над идеей памятника я работала сама, создала эскизы, а далее мне помогал замечательный человек, которому я безумно благодарна, владелец ООО "Град Экс" Дмитрий Федотов. Он выступил меценатом, помог доработать эскизы, воплотил идею в памятнике, установил его, взял на себя все расходы. Познакомил нас Марк Борисович Варшавер (директор театра "Ленком Марка Захарова" - прим. ТАСС), которому я тоже безумно благодарна", - рассказала вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская.

На памятнике изображен автограф Грачевского, его высказывание: "Ходить по солнечной стороне жизни...", а также есть посвящение "Ералашу": изображение кинокамеры и гравировка названия киножурнала.

По словам вдовы, памятник получился очень необычным и достойным. В производстве использовались гранит, стекло, фотография.

"Абсолютно современный памятник. Мы не хотели делать громоздкое, при этом памятник получился действительно массивным, запоминающимся и очень красивым. Боря всегда был в ногу с модой и стилем, поэтому мы постарались сделать так, чтобы его новый дом тоже был очень красивым", - сказала она.

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