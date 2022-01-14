Кравцов заявил об улучшении качества образования в России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Качество образования в Российской Федерации растет. Это следует из данных исследования, которое провело Минпросвещения РФ, сообщил в пятницу глава министерства Сергей Кравцов на Гайдаровском форуме.

"Мы сами провели анализ, взяли разные страны, которые участвуют в исследованиях Pisa, PIRLS и TIMSS, и посмотрели динамику с 2016 года по 2020 год. Допустим, Гонконг достаточно активно развивается. Как ни странно, качество образования там падает. В 2016 году Гонконг по показателю занимал четвертое место, сейчас - седьмое. <…> В Финляндии есть определенная образовательная трагедия - качество образования падает: они были на 8,5 месте, сейчас на 10. А у России качество образования растет. Мы были на 14,5 месте, сейчас на 13,5. Растет качество образования в Польше. Она была в 2016 году на 14 месте, сейчас - 13", - сказал он на сессии форума "От продукто- до человекоцентричности в общем образовании".

Главной причиной снижения качества образования в ряде стран является отказ от базовых предметных знаний, уверен Кравцов.

"Гонконг - мы посмотрели, почему понижается качество образования. Потому что очень много делается по развитию учителя, директора школы, продуманная система профессионального роста учителя. Но уходят от предметных знаний, от базы - и качество падает. Финляндия то же - снижение контроля качества, упор на развитие функциональной грамотности, уход от предметных знаний. Соответственно, только практикоориентированность понижает качество образования", - сказал он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.