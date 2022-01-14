В Петербурге устроят более 1,5 тыс. мероприятий массового спорта в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Проведение более 1,5 тыс. мероприятий массового спорта запланировано в Санкт-Петербурге на 2022 год. Среди них - забеги "Дорога жизни", "Северная столица" и другие соревнования, рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"У нас проходит большое количество мероприятий, связанных с массовым спортом, в том числе и забеги: забег "Дорога жизни", "Белые ночи", "Северная столица". В Петербурге увеличилось количество забегов, они приобретают новое качество. Всего у нас около 1,5 тыс. мероприятий в календаре массовых мероприятий. Мы развиваем инфраструктуру массового спорта, строим новые спортивные объекты", - сказал он.

Петербуржцев и жителей Ленинградской области 12 февраля ждет "Лыжня России". С 23 января по 26 марта пройдут массовые старты "Лыжные стрелы", 6 января - всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей".

Как отметила на пресс-конференции руководитель проекта "Лига героев", президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, 2022 год будет, по ее мнению, самым наполненным мероприятиями в городе. "Порядка 15 мероприятий, огромное количество людей, и, мне кажется, Петербург перестанет уступать Москве в массовости. Если говорить про "Дорогу жизни" - рекордное количество людей записались", - пояснила она.

Помимо крупных массовых мероприятий, власти города большое внимание уделяют развитию дворового спорта. Пиотровский отметил, что в этом году из бюджета на создание пришкольных стадионов будет направлено более 1 млрд рублей, более 300 млн рублей - на создание внутридомовых спортивных площадок.