Минздрав назвал регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета к ковиду

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Наибольший уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Лидеры у нас - это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область - там уже за 90%", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.

12 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2%. В 12 регионах его уровень снизился в период новогодних праздников.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.