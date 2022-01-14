Четырехзвездочный отель откроется весной рядом с международным аэропортом в Казани

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Новый гостиничный комплекс, имеющий теплый переход к аэропорту и выставочному центру "Казань Экспо", откроется весной 2022 года в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"Рустаму Минниханову [президенту Татарстана] сообщили, что на текущий момент завершается процесс оснащения номерного фонда - установка мебели и предметов декора. Первых постояльцев планируется принять весной этого года", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что отелю присвоена категория четыре звезды. На девяти этажах расположены 240 номеров. К гостиничному комплексу примыкает теплый переход из здания аэропорта и выставочного центра "Казань Экспо".

"В отеле оборудованы конференц-зал, ресторан, спортзал и спа-комплекс. В дизайне отражены национальные мотивы Республики Татарстан, а при строительстве использованы экологичные материалы", - сообщили в пресс-службе.