В ВОЗ заявили, что организации придется придать коронавирусу эндемический характер

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на определенном временном промежутке придется сменить режим пандемии коронавируса на эндемическую фазу. Об этом в пятницу сообщила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули в беседе с грузинским телеканалом "Имеди" .

"На определенном этапе мы перейдем из фазы пандемии [коронавируса] на эндемическую. Коронавирус станет эндемическим заболеванием, но на данном этапе пандемии мы пока не можем сказать или предположить, что уже настало время дать этому вирусу эндемический характер", - сказала Бердзули.

Представитель ВОЗ отметила, что для того, чтобы коронавирус приобрел эндемический характер, необходима вакцинация как можно большего числа людей. "У нас есть осторожный оптимизм того, что когда показатель вакцинации увеличится вместе с показателем натурального, то есть естественного иммунитета, мы перейдем в эндемическую фазу", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 315 млн человек, примерно 5,51 млн умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране прошло несколько волн распространения заболевания. За время пандемии в Грузии выявлены 984 802 случая инфицирования (26,41% населения), выздоровели 924 072 человека, скончались 14 395 пациентов.