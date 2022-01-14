В Испании умер архитектор Рикардо Бофилл

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Испанский архитектор Рикардо Бофилл умер в пятницу в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, он умер в больнице Барселоны.

Бофилл родился в каталонской столице в 1939 году. Он являлся одним из наиболее представленных на международном уровне испанских архитекторов. Бофилл работал над созданием аэропорта и Национального театра Каталонии в Барселоне, офиса компании Cartier ("Картье") в Париже. По его проектам также были возведены здания в России.