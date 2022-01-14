Разработчики выявляющей "омикрон" тест-системы планируют зарегистрировать ее за месяц

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Тест-систему ученых из Новосибирска и Санкт-Петербурга, определяющую штамм коронавируса "омикрон", планируют зарегистрировать в течение месяца. Она создана на основе уже применяемой и доказавшей свою эффективность тест-системы, что дает разработчикам право пройти ускоренную регистрацию, сообщил ТАСС один из разработчиков, директор компании "Современные лабораторные технологии", занимающейся внедрением разработки, Евгений Печковский.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске создана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. Над созданием теста работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, резидент Биотехнопарка Кольцово компания "Современные лабораторные технологии" и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

"Стандартная процедура регистрации медицинского изделия длится не меньше года, ускоренная - около трех месяцев. Мы уже подали заявление в Росздравнадзор и надеемся, что в условиях экстренной ситуации нам удастся завершить регистрацию за месяц. Новая тест-система создана на основе уже зарегистрированной, это ускорит процесс. В готовую рабочую систему мы добавили несколько агентов, которые позволяют выявить мутации, принадлежащие именно штамму "омикрон", - объясняет молекулярный биолог.

В ближайшее время образцы тест-системы начнут тестировать лаборатории "НИИ организации здравоохранения медицинского менеджмента ДЗМ" города Москвы и Военной медицинской академии имени С. М. Кирова. Лаборатории будут проверять на новой диагностической системе свои клинические образцы и сравнивать ее с работой других тест-систем. "Несколько частных лабораторий Новосибирска уже проявляют активный интерес к нашей тест-системе и ждут окончания регистрации", - добавил Печковский.

Он пояснил, что у омикрон-штамма есть около десяти уникальных мутаций, которые не встречаются у других штаммов. Ученые выделили среди них четыре значимые мутации и добавили их в тест-систему в качестве детектирующих агентов. По словам разработчика, тест выявляет "омикрон" со специфичностью 98 процентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.