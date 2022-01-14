В Татарстане нашли живым пропавшего десятилетнего мальчика

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Татарстана нашли пропавшего десятилетнего ребенка, он находится в сопровождении сотрудников полиции, сообщили в мэрии Казани, данную информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По предварительной информации, ребенок найден, находится в сопровождении правоохранительных органов. Спасибо всем, особенно волонтерам, кто участвовал в поисках", - сообщили в мэрии Казани.

Информацию о ребенке также подтвердили журналистам в Следственном комитете, где ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи мальчика.

Также в СК сообщили, что мальчик прежде уже уходил из дома.