Минпросвещения разрабатывает технологию для повышения квалификации учителей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разрабатывает технологию, которая поможет повысить квалификацию учителей при работе с детьми. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Мы с командой сейчас разрабатываем технологию, которую можно использовать в повышении квалификации учителей для массовой школы, чтобы учителя умели работать с высокомотивированными школьниками, которые есть уже в каждой школе. У нас зачастую происходит так, что высокобалльники приходят в вуз и говорят: "вот в школе с нас спрашивали, а в вузе мы сами по себе". И многие идут вниз. Очень важно поддержать эту мотивацию, чтобы она шла у каждого школьника вверх", - сказал он на сессии форума "От продукто- до человекоцентричности в общем образовании".

Кравцов рассказал о важности повышения престижа работы учителя, формирования уважения общества к этой профессии. "Может быть архисовременная школа, с потрясающим дизайном, все в этой школе есть. Но если в школе нет учителя, это не школа. Очень много, если не все в школе, зависит от учителя. И моя мечта, чтобы учителя нашей страны были счастливы, чтобы они получали достойную зарплату. <…> Престиж работы учителя, уважение к учителю - вот, наверно, самая главная моя мечта", - заключил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.