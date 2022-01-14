Собянин: "омикрон" выявили более чем у половины заболевших ковидом в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве осложняется с каждым днем из-за омикрон-штамма, который уже выявлен более чем у половины заболевших. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день уже можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших - это заболевшие "омикроном".

Это говорит о том, что динамика распространения "омикрона" увеличивается", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".