Выпускники от 18 до 25 лет смогут обратиться за помощью в трудоустройстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выпускники среднеспециальных учебных заведений и вузов в возрасте от 18 до 25 лет смогут обратиться за помощью в трудоустройстве в случае, если они окончили колледж или вуз менее года назад. Для этого нужно будет подать заявление на портале "Работа в России", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд России разработал стандарт работы центров занятости населения для организации временного трудоустройства выпускников. Обратиться за помощью в подборе временной работы смогут выпускники в возрасте от 18 до 25 лет, получившие среднее специальное или высшее образование менее одного года назад", - говорится в сообщении.

Для этого гражданину достаточно будет подать заявление на портале "Работа в России" без подачи дополнительных документов, а центр занятости отберет работодателей для его временного трудоустройства.

"Временная подработка для выпускников дает возможность попробовать себя в профессии, получить практические навыки. Такая услуга в центрах занятости существовала и прежде, но только для выпускников средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 20 лет. Теперь получить помощь в трудоустройстве смогут и выпускники вузов, а возраст увеличен до 25 лет", - пояснила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Также получить помощь в поиске временной работы смогут подростки от 14 до 18 лет. "В таком же онлайн режиме смогут обратиться за помощью в подборе подработки подростки старше 14 лет, но для таких ребят подработка возможна только в свободное от учебы время", - добавила она.