В Москве дорожный патруль ЦОДД помог водителям почти 1,4 тыс. раз с начала года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с начала года помогли водителям на московских дорогах почти 1,4 тыс. раз. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года прошло всего две недели, а дорожный патруль ЦОДД почти 1,4 тыс. раз помог водителям на дорогах: регулировал движение, мониторил инфраструктуру и выручал в самых разных ситуациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля дежурят на дорогах Москвы в круглосуточном режиме. Вызвать их нельзя. Дежурная смена ЦОДД следит за дорожной ситуацией и при необходимости направляет на место ближайший экипаж.