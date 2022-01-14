Число квартирных краж в Подмосковье сократилось почти на треть в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число квартирных краж в Московской области в прошлом году сократилось на треть, также более чем на 30% уменьшилось число краж автомобилей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В Московской области за минувший год зарегистрировано 73,8 тыс. преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число квартирных краж сократилось на 31,1%, краж транспортных средств - на 31,6%, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 14%", - говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что количество грабежей сократилось почти на 15%, на 4,3% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако в 2021 году было отмечено увеличение количества мошеннических операций - на 12,4%, убийств - на 6,8%.

"Самым эффективным способом не стать жертвой мошеннических действий по телефону является прекращение разговора в самом начале беседы с предполагаемым преступником. Если необходима консультация сотрудника кол-центра банка - лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру. А в интернете доверять можно только официальным сайтам и порталам", - приводятся в тексте слова зампреда правительства - руководителя Главного управления региональной безопасности региона Романа Каратаева.