Турчак назвал недопустимыми заявления о якобы планах сделать вакцинацию платной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной для всех граждан, заявления депутата Госдумы от "Единой России" Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной являются недопустимыми и вредными. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет", - приводит слова Турчака пресс-служба партии в пятницу.

По его словам, сейчас идет "системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан".

Он также подчеркнул, что пандемия - не время для распространения слухов. "Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной недопустимы и вредны", - добавил Турчак.

Ранее Иванов написал у себя в Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что вакцинация в России не станет платной.

О вакцинации

Массовая вакцинация взрослого населения от коронавируса началась в регионах России с 18 января 2021 года. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".

Вакцинация от ковида в России остается добровольной. Обязательно прививки требуются лишь в некоторых регионах и для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что он против введения обязательной вакцинации. Однако прививаться, по словам главы государства, нужно, так как ковид "сам по себе не уйдет".