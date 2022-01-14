Череда оттепелей и заморозков ожидается на Юге России до конца следующей недели

ТАСС, 14 января. Постоянное чередование кратковременных заморозков и оттепелей ожидается на Юге России и Северном Кавказе до конца следующей недели. Температурные "качели" будут сопровождаться дождем, мокрым снегом, спровоцируют гололедицу на автомобильных трассах, усиление ветра, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В течение ближайшей недели характер погодных условий на юге России будет определяться двумя Атлантическими циклонами. И хотя их центры расположатся над Скандинавией и северными регионами Европейской части России, движение вызванных этими циклоническими вихрями воздушных масс окажет прямое воздействие на погоду в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.

"До конца следующей рабочей недели на Юге России и Северном Кавказе будут постоянно чередоваться оттепели и заморозки, и это вызовет гололедицу на дорогах, обрывы ЛЭП, усиление ветра. Влияние первого циклона проявилось уже сегодня: на юг страны пришла относительно теплая воздушная масса. Но в субботу в тыловой части циклона, центр которого будет располагаться над средней Волгой, начнет поступать холодный арктический воздух", - сказал Синенков.

Похолодание, которое дойдет до южных районов Краснодарского и Ставропольского краев, продержится в регионах Юга России до вторника. Затем произойдет потепление, а в среду и четверг регионы опять накроет волна холодного воздуха. В конце следующей недели на юг вновь придут теплые воздушные массы, уточнил он.

В Волгоградской области до конца субботы прогнозируют очень сильный снег, метель, в Астраханской области - ветер с порывами до 18-23 м/с. Сложная ситуация сохранится в Краснодарском крае, где действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, выпадению снега в Сочи, подъему уровня рек, сильным осадкам. Режим повышенной готовности действует в 31 муниципалитете Кубани, на трассах в Темрюкском районе и в районе Горячего Ключа развернуты два мобильных пункта обогрева.

Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки снегопады и усиление ветра до 30 м/с в Крыму. Власти полуострова предупредили туристов о непогоде и рекомендовали отложить экскурсии в горы и леса, не выходить в море. Гололедица и ветер, осадки в виде снега и дождя, метель ожидается до конца субботы в Калмыкии.