СМИ: 13 из 17 членов медицинского совета при премьере Польши подали в отставку

ВАРШАВА, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 13 из 17 членов правительственного медицинского совета Польши, занимающегося борьбой с пандемией, подали заявления об отставке премьер-министру страны Матеушу Моравецкому. Об этом в пятницу сообщает телеканал TVN24.

"В качестве медицинского совета нас неоднократно обвиняли в недостаточном влиянии на политику правительства. Одновременно мы наблюдали нарастающую толерантность к кругам, отрицающим опасность COVID-19 и значение прививок в борьбе с пандемией, свидетельством чего были заявления членов правительства или государственных чиновников", - говорится в коллективном заявлении членов медсовета.

Медицинский совет по вопросам COVID-19 был создан по распоряжению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого 6 ноября 2020 года, он подчиняется непосредственно главе правительства. В состав совета входят самые известные польские медики и ученые-вирусологи.

За последние сутки в стране было выявлено 16 047 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 болели 4,2 млн человек, количество летальных случаев превысило 101 тыс.