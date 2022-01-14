В России выявили 783 случая заражения "омикроном"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 780 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировано на территории РФ, 53% случаев приходится на Москву. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения ["омикроном"], из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел", - сказала Голикова.

В целом количество случаев заражения штаммом "омикрон" в России выросло более чем в два раза с 10 января, добавила Голикова. "С 10 января, за три дня, число заражений штаммом "омикрон" возросло в России в целом в 2,6 раза, в 2,3 раза оно возросло по городу Москве", - уточнила она.

Она не исключила, что омикрон-штамм, вероятно, вытеснит "дельту" в России.

"Мы предполагаем, учитывая контагиозность этого штамма, [что] <...> постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории РФ штамм "дельта", - сказала вице-премьер.