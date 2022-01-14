Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 63,7%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России за последнюю неделю вырос, его уровень составил 63,7%. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7%", - сказала она.

Почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса, уточнила Голикова.

"Всего в стране вакцинировано 80,6 млн человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 млн человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", - добавила она.

Также полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 16,6 млн пожилых россиян. "Хочу отметить отдельно граждан пожилого возраста, которые до сих пор находятся в рисковой категории. Из них на сегодняшний день вакцинированы 51,5%, полностью прошли вакцинацию 49,7% или 16,6 млн человек", - сообщила Голикова.

По ее словам, около 10,6 млн человек в стране ревакцинировались от ковида.

"На сегодняшний день повторно вакцинировано у нас 10,6 млн человек, это 33,5% от тех, кто подлежит на сегодняшний день повторной вакцинации", - сказала Голикова.

Всего для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать 80% взрослого населения, или свыше 90 млн человек.​​​​​