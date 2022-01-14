МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Поведение "омикрона" по сравнению с другими штаммами коронавируса не изменилось, все меры безопасности остаются актуальными. Об этом в пятницу заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы с самого начала <...> очень внимательно анализируем всю появляющуюся доступную информацию. Сейчас, когда "омикрон" так быстро распространяется в России, у нас есть собственные наблюдения, и я бы хотела сказать, что мы уже знаем, как он ведет себя в окружающей среде. Он не изменился, он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их своевременно обрабатываем. Здесь все меры, разработанные нами ранее, абсолютно актуальны, и их надо использовать", - сказала Попова.

Люди с иммунитетом к ковиду заражаются "омикроном", но у привившихся он не вызывает тяжелого течения болезни, заявила Попова.

Инфицированный "омикроном" становится заразным уже в первые сутки после заражения, сказала она.

Симптомы "омикрона"

Первые симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса схожи с ОРВИ и гриппом, но дальнейшее развитие болезни "не всегда предсказуемо", заявила руководитель Роспотребнадзора.

"Первые симптомы омикрон-штамма очень похожи на банальные ОРВИ и грипп, но дальнейшее развитие не всегда предсказуемо. Поэтому в случае недомогания, мне кажется, не стоит пытаться самому проводить дифференциальную диагностику. <...> Разобраться может только медицинский работник, который сделает специальный тест, сегодня они абсолютно доступны во всех лечебных учреждениях", - сказала она.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.