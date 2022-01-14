В Брянской области при ухудшении эпидобстановки развернут около 1,3 тыс. ковидных коек

ТАСС, 14 января. Медучреждения Брянской области готовы за сутки развернуть дополнительно 1,3 тыс. мест для пациентов с ковидом, увеличив коечный фонд до 3 тыс. в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в пятницу директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов в эфире телеканала "Брянская губерния".

"Подготовлено стационарное звено. <…> На сегодняшний день развернуто 1,6 тыс. коек (с кислородом, всего развернуто 1,7 тыс. - прим. ТАСС), и, соответственно, в течение суток мы готовы развернуться до 3 тыс. коек", - сказал Галаганов.

Он добавил, что в ближайшее время в регионе будет сдана в эксплуатацию пристройка к Брянской городской больнице № 4, где дополнительно развернут 120 коек. Глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова, выступая в телепрограмме, отметила, что в регионе замедлилось снижение показателей по заражаемости коронавирусом и возможен их быстрый рост, в том числе из-за штамма "омикрон". "К сожалению, эти несколько дней у нас 144-146 [случаев заражений в сутки выявляется], на таких цифрах мы остановились. Это первый признак того, что падение у нас замедлилось", - сказала Трапезникова.

Ранее сообщалось, что снижение показателя заражаемости коронавирусом за неделю новогодних праздников в Брянской области составило 17,9%. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 января, в Брянской области с начала пандемии выявлено 98 782 случая заражения коронавирусом, из них 145 - за последние сутки. Выздоровели 94 483 человека, 3 053 пациента умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 65,5%.