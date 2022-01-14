Депутат Иванов заявил, что введение платной вакцинации было исключительно его идеей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Максим Иванов, ранее сообщивший о якобы обсуждаемом в правительстве введении платной вакцинации от коронавируса, пояснил, что это была исключительно его идея, он назвал свои высказывания опрометчивыми.

"Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной, - написал он на своей странице в Facebook. - Говорил эмоционально".

Иванов согласился с тем, что его призыв о необходимости вакцинации прозвучал неудачно. "Особо подчеркну, что никаких планов в правительстве РФ о введении платы за вакцину не было и нет. Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме", - добавил он.

"Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова", - заключил депутат.

Иванов ранее написал у себя в Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной. Это опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как в свою очередь заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, заявления о якобы имеющихся планах сделать вакцинацию платной недопустимы и вредны.

Как в свою очередь сообщил ТАСС источник в "Единой России", в партии считают, что Иванов "сам себя наказал, выдав свои собственные измышления за некую информацию и планы, которых по факту не существует, это характеризует его как политика". В партии заметили, что депутат "извинился, на этом инцидент можно было бы считать исчерпанным".