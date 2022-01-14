В Волгоградской области из-за снегопада приостановили движение междугородних автобусов

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Движение автобусов по междугородним направлениям в пятницу приостановлено в Волгоградской области из-за снегопада и метели. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

"В Волгоградской области в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение автобусов по межмуниципальным направлениям. Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по трассам и не создавать препятствий для работ снегоуборочной техники", - сказали в комитете, добавив, что движение приостановлено до утра субботы.

Ранее МЧС по Волгоградской области выпустило предупреждение об очень сильном снегопаде и ветре с порывами до 31 м/с, которые прогнозируют в пятницу и субботу.