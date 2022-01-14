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Пандемия COVID-19
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Мурашко: развитие осложнений возможно спустя три-четыре дня после заражения "омикроном"

Министр здравоохранения отметил, что порядка 80% пациентов с ковидом сейчас проходят лечение амбулаторно
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство пациентов с ковидом, порядка 80%, сейчас проходят лечение амбулаторно. Об этом в пятницу заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Большинство пациентов сегодня получают лечение амбулаторно, порядка 80% пациентов находятся в домашних условиях, принимая терапию", - сказал он на брифинге по ситуации с COVID-19.

Развитие осложнений возможно спустя три-четыре дня после заражения "омикроном" - Мурашко.

Ковид вызывает множество осложнений, и "омикрон" не исключение - Мурашко.

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Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия COVID-19
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