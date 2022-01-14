Мурашко: на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доля детей среди общего количества заболевших коронавирусом в России составляет 15%, особое внимание вызывают дети до четырех лет. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Среди вообще заболевших 15% - это дети, и особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет. Поэтому вакцинированная мама, кормящая мама, она тем самым передает уже защитные силы, антитела проходят через грудное молоко и тем самым ребенок становится также защищенным, и близкий контакт матери и ребенка становится более безопасным", - сказал он.

Особое беспокойство вызывает заражение коронавирусом детей до четырех лет - Мурашко.