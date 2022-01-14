В России порядка 300 тыс. человек с положительным тестом на ковид не обращались к врачу

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Около 300 тыс. человек с положительным тестом на коронавирус в России не обращались к врачу, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сегодня можем сказать, что, не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тыс. человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит, эти люди перенесли заболевание", - сказала она.