{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иностранцы смогут сдать тест на антитела в России и получить ковид-сертификат на полгода

Иностранец сможет сдать тест на антитела в России и получить ковид-сертификат на полгода - Голикова.

Пандемия COVID-19
Мурашко: при "омикроне" развитие осложнений возможно в течение 3-4 дней после заражения
Министр здравоохранения отметил, что порядка 80% пациентов с ковидом сейчас проходят лечение амбулаторно
Мурашко: при "омикроне" развитие осложнений возможно в течение 3-4 дней после заражения
Читать полностью