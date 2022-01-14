В КБР продлили дополнительные выплаты медикам госпиталей особо опасных инфекций

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ о продлении дополнительных выплат из регионального бюджета медикам госпиталей особо опасных инфекций, сообщили журналистам в его пресс-службе.

"Указом главы КБР Казбека Кокова стимулирующие выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, на базе которых развернуты госпитали особо опасных инфекций, продлены на полгода - до 30 июня 2022 года. Соответствующий документ вступил в силу с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

По решению Кокова Кабардино-Балкария одной из первых начала осуществлять дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему персоналу госпиталей особо опасных инфекций, несмотря на аналогичные выплаты из федерального бюджета. "Указ был подписан в апреле 2020 года и действовал до 1 января 2022 года. За особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях повышенной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией ежемесячные выплаты стимулирующего характера были назначены врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием - по 50 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу - по 30 тыс. руб., младшему - по 25 тыс. руб., а также сотрудникам, обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с зараженными (от 20 до 30 тыс. руб.)", - уточнили в пресс-службе.

На прошедшем 13 января заседании оперативного штаба Коков отметил важность принятия своевременных мер по недопущению сбоев в работе системы здравоохранения, назвав одним из основных направлений в условиях интенсивного распространения нового штамма коронавирусной инфекции поддержку медицинских работников учреждений здравоохранения, задействованных в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперштаба на 14 января, в КБР выявлен 43 171 случай заражения коронавирусом (за сутки - 82), выздоровели 39 173 человек. По результатам 296 КТ-исследований выявили 128 больных с признаками вирусной пневмонии. В четырех госпиталях особо опасных инфекций развернуто 710 коек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли четыре человека (1 512 с начала пандемии). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 3 772 человек, у 1 504 коронавирус подтвержден.