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В аэропорту Тамбова из-за непогоды отменили и задержали шесть рейсов

Работа аэропорта приостановлена до субботы

ТАСС, 14 января. Аэропорт Тамбова из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов. Задержаны и отменены шесть рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в пятницу во "ВКонтакте".

"Задержаны до завтра: авиарейсы Санкт-Петербург - Тамбов, Тамбов - Сочи, Сочи - Тамбов, Тамбов - Санкт-Петербург. Отменены: авиарейсы Москва - Тамбов, Тамбов - Москва", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозировли во всех регионах Центрального федерального округа 14 января ветер с порывами до 18-22 м/с и сильный снег. Неблагоприятная погода ожидается также 15 января в ряде областей, в том числе в Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской и Тамбовской.

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