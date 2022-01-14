Сертификаты по тестам на антитела и введение новых мер. Итоги брифинга по ковиду

Ковид-сертификаты по результатам теста на антитела начнут выдавать в России после 1 февраля 2022 года, рассчитывает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Получить их смогут не только россияне, но и иностранцы, сдавшие соответствующий тест на территории страны.

На брифинге в пятницу Голикова рассказала, что только за последние пять дней заболеваемость ковидом в России выросла более чем на 20% на фоне появления омикрон-штамма, который, по прогнозам властей, вытеснит господствующую в стране "дельту". Новые меры противодействия очередной волне эпидемии планируется обсудить на заседании координационного совета при правительстве во вторник, 18 января.

ТАСС собрал ключевые заявления брифинга.

Ситуация в стране

Заболеваемость, которая снижалась дольше двух месяцев, снова растет - за последние пять дней она увеличилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Темпы распространения инфекции увеличиваются уже в 37 из 85 регионов.

До 15% заражений коронавирусом в стране сейчас приходится на детей, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Коллективный иммунитет в целом по стране продолжает расти - за неделю он вырос с 62,6% до 63,7%. Однако в пяти регионах - Москве, Подмосковье, Белгородской области, Ненецком автономном округе и Чечне - он перешел к снижению. Например, в столице он сократился с 69,9% до 68,5%.

По данным Голиковой, хотя бы один компонент вакцины от коронавируса в России получили около 80,6 млн человек, из них 76,7 млн прошли полный курс вакцинации, "включая тех, кто был повторно вакцинирован". Последних, как рассказала вице-премьер, примерно 10,6 млн - треть от тех, кто уже подлежит ревакцинации.

Распространение "омикрона"

Число случаев заражения омикрон-штаммом в России быстро растет: если 30 декабря было известно о 103 инфицированных им, а 11 января - о 305, то 14-го их стало уже 783. Больше половины заболевших - 53% - выявили в Москве, уточнила Голикова.

Омикрон-штамм, вероятнее всего, вытеснит доминирующую сейчас в России "дельту", как это уже произошло в ряде других стран, считает вице-премьер.

Данные об опасности новой версии коронавируса противоречивы: она может заражать даже людей с иммунитетом, но переболевшие и привившиеся, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, переносят инфекцию легко. С другой стороны, предупредила она, если первые симптомы похожи на обычную простуду или грипп, то дальнейшее развитие болезни "не всегда предсказуемо".

Мурашко также подчеркнул опасность осложнений, которые при "омикроне" могут развиться в течение трех-четырех дней, и повышенный риск повторного заражения: если для предыдущих штаммов он составлял менее 1%, то с новым повышается "до пяти раз".

Планы властей