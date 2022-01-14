Сертификаты по тестам на антитела и введение новых мер. Итоги брифинга по ковиду

Ковид-сертификаты по результатам теста на антитела начнут выдавать в России после 1 февраля 2022 года, рассчитывает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Получить их смогут не только россияне, но и иностранцы, сдавшие соответствующий тест на территории страны.
На брифинге в пятницу Голикова рассказала, что только за последние пять дней заболеваемость ковидом в России выросла более чем на 20% на фоне появления омикрон-штамма, который, по прогнозам властей, вытеснит господствующую в стране "дельту". Новые меры противодействия очередной волне эпидемии планируется обсудить на заседании координационного совета при правительстве во вторник, 18 января.
ТАСС собрал ключевые заявления брифинга.
Ситуация в стране
- Заболеваемость, которая снижалась дольше двух месяцев, снова растет - за последние пять дней она увеличилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Темпы распространения инфекции увеличиваются уже в 37 из 85 регионов.
- До 15% заражений коронавирусом в стране сейчас приходится на детей, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Коллективный иммунитет в целом по стране продолжает расти - за неделю он вырос с 62,6% до 63,7%. Однако в пяти регионах - Москве, Подмосковье, Белгородской области, Ненецком автономном округе и Чечне - он перешел к снижению. Например, в столице он сократился с 69,9% до 68,5%.
- По данным Голиковой, хотя бы один компонент вакцины от коронавируса в России получили около 80,6 млн человек, из них 76,7 млн прошли полный курс вакцинации, "включая тех, кто был повторно вакцинирован". Последних, как рассказала вице-премьер, примерно 10,6 млн - треть от тех, кто уже подлежит ревакцинации.
Распространение "омикрона"
- Число случаев заражения омикрон-штаммом в России быстро растет: если 30 декабря было известно о 103 инфицированных им, а 11 января - о 305, то 14-го их стало уже 783. Больше половины заболевших - 53% - выявили в Москве, уточнила Голикова.
- Омикрон-штамм, вероятнее всего, вытеснит доминирующую сейчас в России "дельту", как это уже произошло в ряде других стран, считает вице-премьер.
- Данные об опасности новой версии коронавируса противоречивы: она может заражать даже людей с иммунитетом, но переболевшие и привившиеся, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, переносят инфекцию легко. С другой стороны, предупредила она, если первые симптомы похожи на обычную простуду или грипп, то дальнейшее развитие болезни "не всегда предсказуемо".
- Мурашко также подчеркнул опасность осложнений, которые при "омикроне" могут развиться в течение трех-четырех дней, и повышенный риск повторного заражения: если для предыдущих штаммов он составлял менее 1%, то с новым повышается "до пяти раз".
Планы властей
- Координационный совет при правительстве 18 января обсудит новые меры борьбы с ковидом на фоне появления омикрон-штамма, после чего о проекте доложат президенту РФ Владимиру Путину. О каких мерах идет речь, Голикова не уточнила, но отметила, что власти берут за рубежом "лучшие практики", и упомянула, что формируется "перечень дополнительных мероприятий к тому плану, который уже был доложен в декабре президенту".
- В скором будущем - после 1 февраля - россияне, переболевшие ковидом "неофициально", смогут получить соответствующий сертификат по результатам теста на антитела, рассчитывает вице-премьер. Речь идет об инициативе, которую она выдвинула еще в середине декабря, выступая на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.
- Планируется, что россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались к врачу, смогут получить ковид-сертификат на год, если тест подтвердит наличие у них антител. Таких в стране, по данным Голиковой, примерно 300 тыс.
- Тем, у кого положительного теста на инфекцию не было, будут выдавать сертификат на полгода. На такой же срок при наличии антител их будут выдавать россиянам, привившимся зарубежными вакцинами (или российским "Спутником V", но за границей), а также вакцинированным или переболевшим иностранцам.
- При этом пока ковид-сертификаты не станут обязательными для посещения общественных мест - соответствующий законопроект, как стало известно в пятницу утром, предложили отправить на доработку правительство и партия "Единая Россия". Совет Думы рассмотрит снятие законопроекта с рассмотрения в понедельник, 17 января, и спикер нижней палаты Вячеслав Володин выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.