В Коми хотят добиться отмены налога на подарки ветеранам после случая с 98-летней женщиной

ТАСС, 14 января. Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил однопартийцам-единороссам в Госсовете региона разработать законодательную инициативу по защите ветеранов Великой Отечественной войны от налогов на подарки ко Дню Победы. Решение приняли после случая с 98-летней местной жительницей, которая получила подобное налоговое извещение с требованием платы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пятницу в администрации главы Республики Коми

В Печоре 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Марии Урасиновой в январе 2022 года пришло письмо-извещение о необходимости заплатить налог на подарок к 9 Мая. По данным региональных СМИ, налог оплатила ее дочь.

"Глубоко возмущен самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 Мая. Считаю этот факт юридическим упущением, которое нужно как можно скорее исправить. Даю поручение коллегам-однопартийцам в Госсовете Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой об отмене таких налоговых взысканий с ветеранов. Беру вопрос на личный контроль. Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла", - цитирует администрация слова Владимира Уйба.

Как пояснили в управлении федеральной налоговой службы России по Коми, подарки ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам войны действительно могут облагаться налогом. Все зависит от источника средств на подарок: если за счет средств бюджета, то помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы. Если же подарок приобретен за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тыс. рублей. Деньги, подаренные ветеранам от организаций (не из бюджетных средств), превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.