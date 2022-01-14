Эксперты: контенту в РФ необходим баланс между коммерческой выгодой и интересами общества

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский аудиовизуальный контент вполне конкурентоспособен, и при его продвижении следует уходить от излишней зацикленности на внутреннем рынке. Излишняя "борьба за мораль" может привести к оттоку зрителей на зарубежные платформы, однако его производителям необходимо соблюдать баланс между коммерческой выгодой и интересами общества, считают эксперты, высказавшие свои мнения по теме на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Мой прогноз - если будут приняты законодательно очень жесткие меры по отношению к контенту на платформах, когда некая степень свободы, показываемая в отношениях людей в драматургических конфликтах, перестанет быть доступна зрителю на российских платформах, зритель уйдет за всем этим на зарубежные платформы. И получается такой парадокс: некая борьба "за мораль и нравственность" российского контента приведет к тому, что российский контент просто будут меньше потреблять", - сказал гендиректор МТС Медиа/ KION Игорь Мишин на сессии "Цифровой суверенитет: контент, технологии и возможности".

По словам Мишина, очень важно не создавать условий, при которых российский зритель будет отдавать предпочтение зарубежному контенту. В частности, он обратил внимание на ряд законодательных инициатив, прозвучавших в конце 2021 года. "Общий пафос был такой: давайте приравняем производство и публикацию контента на онлайн-кинотеатрах к требованиям прайм-тайма эфирных телеканалов. Плюс была очень жесткая позиция Роскомнадзора по мату. Очень опасная инициатива по поводу того, чтобы исключить из контента, публикующегося на платформе, все, что связано с сексуальными девиациями, даже если это маркируется "18+", - пояснил он.

При этом, на данный момент, ситуация для российских платформ более чем благоприятная - даже у мирового лидера Netflix нет лидирующих позиций у российского зрителя, отметил он. "По количеству подписчиков, по количеству часов, которые проводит российская аудитория на платформе Netflix, и по прочим всем метрикам и показателям, безусловно, лидирует в России российский онлайн-кинотеатр. Цифры Netflix сегодня по просмотрам, по часам, по тайтлам, они все очень сильно отстают от российских лидеров, от компании Окко, от "Кинопоиск", ivi. И даже мы как молодой онлайн-кинотеатр, который возник только в этом году, не сильно по этому поводу тоже переживаем", - подчеркнул гендиректор МТС Медиа/KION.

На каких зрителей стоит обратить внимание российским платформам

Как подчеркнул исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, сейчас многие российские компании уделяют больше времени и сил борьбе за российского зрителя. "Важно отметить, что мы, в первую очередь, боремся за российскую аудиторию. Безусловно, уже многие наши производители начали конкурировать и на западе, успешно захватывая сериалами, фильмами внимание западной аудитории. Но мы, как российская компания, относясь к российскому банку, в первую очередь, боремся за российского потребителя. И в этой связи мой взгляд как потребителя и пользователя платформ говорит о том, что мы научились производить очень качественный контент, который может конкурировать", - рассказал он.

Однако, фокусируясь только на русскоязычных пользователях, российские платформы иногда забывают обратить внимание на тех, кто приходит к ним за контентом на других языках, заявил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. "Может быть, пройдет 3-5 лет, и весь международный контент автоматически будет портирован на русский язык, притом в таком качестве, что пользователь уже его не отличит. Отчасти мы это видим на примере того же Netflix. Знание контента, реалий и русский язык <...> остаются теми колоннами, за которыми по-прежнему можно прятаться. Но, наверное, из-за них нужно выходить", - отметил он.

"Мы продолжаем конкурировать за русскоязычного пользователя в том числе и за рубежом, возможно, упуская пользователя, который также интересуется происходящим у нас и хочет почитать, посмотреть на своем языке. Спасибо за наводку, стоит уделить этому особое внимание", - ответил собеседнику Цыпер.

Какой контент должно поддерживать государство

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что видит в российских аудиовизуальных сервисах точку роста и экспортный потенциал. "Здесь очень важно соблюсти баланс между конкурентноспособностью, экономическими интересами компаний и общественными интересами. На мой взгляд, сегодня такой баланс есть", - сказал он, напомнив, что в России введены возрастная маркировка и родительский контроль, существуют механизмы блокировки и удаления причиняющей вред детям информации.

При этом Горелкин заявил, что государство, прежде всего, должно поддерживать "контент, который меняет мир к лучшему". "Что касается социально значимого контента, здесь мы должны быть, причем это должно быть в удобных для потребителя форматах, популярных форматах. Государство не должно бояться использовать популярные форматы и быть там, где потребитель", - считает парламентарий.

Кроме того, по его словам, следует, с одной стороны, вводить "точечные протекционистские меры" для российских аудиовизуальных сервисов, с другой, "обеспечивать равные условия для всех". "Очень хороший сигнал для рынка - включение в реестр аудиовизуальных сервисов Netflix. Я уверен, в реестр будут включены в этом году определенные сервисы", - добавил политик.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.