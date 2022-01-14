Карту-путеводитель по дореволюционному Новосибирску создадут в 2022 году к МЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Карту-путеводитель по Новосибирску с 1893 по 1912 год с подробным отражением того, как зарождался один из крупнейших городов Сибири, планируется создать в 2022 году на средства Президентского фонда культурных инициатив. Путеводителем на двух языках смогут воспользоваться туристы во время молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщил ТАСС главный библиотекарь Центральной районной библиотеки имени Л. Н. Толстого, выступающей организатором проекта, Виталий Шатовкин.

Новосибирск станет одним из городов, которые примут чемпионат мира по волейболу среди мужчин в августе-сентябре 2022 года и молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года. Как отмечают авторы проекта, в городе нет туристических путеводителей, которые совмещали бы в себе информативность и компактный формат.

"Мы выиграли грант для того, чтобы заниматься разработкой исторического путеводителя, который был бы интересен жителям города, но мы в первую очередь хотели бы, чтобы он был интересен гостям, потому что город ожидают большие международные мероприятия. Он будет двуязычным, на русском и на английском языке, и будет включать в себя помимо карт историческую информацию по первому и по второму десятилетиям со дня появления будущего Новосибирска, до 1912 года", - рассказал Виталий Шатовкин, добавив, что размер путеводителя будет ближе к карманному варианту.

Для работы сотрудники библиотеки привлекут художников и краеведов. Карта будет отражать памятные места и события того времени. Для сбора значимых исторических фактов, которые войдут в проект, в библиотеке проведут специальный краеведческий баттл с участием школьников. Выступающие должны представить событие из истории города, которое они сочтут наиболее интересным, и отстоять необходимость его добавления на карту. Оценивать выступления и выбирать материал для проекта будет специальное жюри из историков и краеведов.

"На баттл у нас заявлено уже около 30 человек. Через вот такой вот соревновательный момент молодежь включается в изучение истории города", - сказал в беседе с ТАСС начальник отдела маркетинга и связи с общественностью библиотеки Денис Третьяков.

Среди необычных маршрутов, которые уже войдут в будущую карту-путеводитель, есть, в частности, маршрут Владимира Ленина, который ехал через территорию будущего Новосибирска в 1897 году по дороге в ссылку. Также в карту войдут сведения о знаковых архитектурных сооружениях и ключевых событиях начала XX века, в том числе о крупном пожаре, уничтожившем почти весь деревянный Ново-Николаевск в 1909 году. Карту-путеводитель планируется выпустить к осени.