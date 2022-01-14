Проекты новгородских школьников попали в федеральный акселератор "Технолидеры будущего"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Три технологических проекта школьников Новгородской области попали в федеральный акселератор "Технолидеры будущего" от Роснано. Итоги апробации регионального компонента акселератора в рамках федеральной программы для школьников по технологическому предпринимательству подвели в пятницу на экспертной сессии, сообщила пресс-служба Министерства образования Новгородской области.

"Три технологических проекта новгородских школьников попали в федеральный акселератор "Технолидеры будущего" от Роснано: датчик для стула, сигнализирующий, если человек сидит в неправильном положении, создала команда из Сырковской СОШ, "Умный конек" - датчик, измеряющий угол наклона конька, скорость движения - создала команда из школы 36, мобильное приложение "Твой заботливый друг", помогающее отслеживать мысли и эмоции для предотвращения эмоционального выгорания - создала команда из школы с. Мошенское", - говорится в сообщении.

В рамках программы 10 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Получив новые знания, они вместе с учениками создавали технологические проекты. Школьник учились не только презентовать свои разработки, но и выявлять тех, кому они будут интересны. Всего было создано 26 проектов, 14 из них были представлены на экспертной сессии.

"У Новгородской области была системная, продуманная, четкая работа несмотря на то, что всем было сложно. Пример вашего региона станет основой нашего решения, как будет продолжаться программа", - сказала руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов фонда Светлана Решетникова.

Акселератор "Технолидеры будущего" был организован фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснано. В проект включились три региона, в том числе Новгородская область.