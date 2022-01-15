Власти Мордовии дополнительно развернут 400 коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 14 января. Министерство здравоохранения Мордовии развернет 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом на базе бывшего корпуса детской больницы в Саранске, в связи с риском распространения штамма "омикрон". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

"Под дополнительный ковидный госпиталь будет оборудован бывший корпус детской больницы на улице Полежаева в Саранске, там развернут 400 инфекционных коек", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения республики Олега Маркина, ведомство уже обратилось за помощью к медицинскому институту республики. "500 студентов будут работать в поликлиниках в качестве врачей-стажеров, помощников по аудиоконтролю за состоянием пациентов", - приводятся его слова в сообщении.

В свою очередь вице-премьер Мордовии Галина Лотванова отметила, что заразившийся штаммом "омикрон" человек может стать заразным уже на второй день после контакта с заболевшим, а симптомы болезни появляются на третий-пятый день. "Если ситуация у нас будет развиваться так, как в Европе, то в Мордовии ежедневно будет 300 случаев заражения", - процитировали Лотванову в пресс-службе правительства республики.

Лечебные учреждения Мордовии создали запас лекарств и тест-систем. Больницы республики получили в качестве благотворительной помощи дополнительные защитные и лекарственные средства. По словам главы республики Артема Здунова, муниципалитеты должны также предусмотреть возможность передачи необходимых транспортных единиц вместе с водителями лечебным учреждениям.

По информации пресс-службы правительства республики, на данный момент на лечении в госпиталях находятся около 600 пациентов с коронавирусом. Еще 2 тыс. человек с признаками ОРВИ и легкими формами пневмонии проходят лечение амбулаторно.