Москвичей предупреждают об усилении ветра до 20 м/с в ночь на субботу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Москве в ночь на субботу. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"С 23:30 14 января по 10:00 15 января в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе подмосковного главка чрезвычайного ведомства также предупреждают о сильном ветре в том числе и по области.

В МЧС предупредили, что при порывистом ветре машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража ее следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Следует укрыться в здании, метро или подземном переходе.