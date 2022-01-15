Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 не может стать платной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России не может стать платной, так как Россия либеральная страна, создающая все благоприятные условия для граждан. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Максим Иванов написал у себя в Facebook, что правительство РФ якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной. Однако позже он признал, что это была исключительно его идея, и назвал свои высказывания опрометчивыми.

"Не может [вакцинация от ковида стать платной]. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться. Я тоже не считаю, что его [законодательство] нужно менять и вводить платные услуги", - сказал ученый.

При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.

Массовая вакцинация взрослого населения от коронавируса началась в регионах России с 18 января 2021 года. Вакцинация от ковида в России остается добровольной. Обязательно прививки требуются лишь в некоторых регионах и для отдельных категорий граждан, в том числе работников сферы услуг. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что он против введения обязательной вакцинации. Однако прививаться, по словам главы государства, нужно: ковид "сам по себе не уйдет".