В Минздраве ФРГ отметили особую опасность омикрон-варианта для системы здравоохранения

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры вакцинированного населения республики. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, выступая на пресс-конференции в Берлине, посвященной развитию эпидемиологической ситуации в стране.

"Я не думаю, что следует переносить [на ФРГ] оптимистичные [результаты исследований, согласно которым,] омикрон-вариант <...> менее опасен, чем "дельта", - отметил министр. - В Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых [в силу] сопутствующих заболеваний сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни в случае заражения COVID-19". По словам Лаутербаха, именно по этой причине "омикрон" может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения республики.

Чтобы не допустить ее отказа, министерство считает своей первостепенной задачей предотвратить резкий всплеск заболеваемости новым штаммом, который, согласно ряду исследований, обладает повышенной способностью к распространению. Для сдерживания "омикрона" эксперты ведомства предлагают в первую очередь продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как минимизация социальных контактов, возможность посещать магазины и рестораны только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении, а также ограничение на пользование общественным транспортом только для привитых, выздоровевших или имеющих при себе актуальный отрицательный ПЦР-тест. Министр сообщил, что такой антиковидный режим оказался эффективным и уже приводит к снижению темпов распространения нового варианта коронавируса.

Глава ведомства также отметил, что министерство надеется замедлить рост числа случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов при заражении "омикроном" за счет принятых в Бундесрате в пятницу новых исключений из списка противовирусных ограничений. Теперь время карантина и самоизоляции сокращается до семи дней, а работникам медицинской сферы гарантируется приоритетное бесплатное проведение ПЦР-тестов, чтобы они могли максимально быстро вернуться к исполнению своих обязанностей в случае подозрения на COVID-19. Министерство также намерено продолжать кампанию по ревакцинации населения бустерными дозами, при этом ее темпы будут ускорены.

Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 114 351. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 7 581 381 жителя Германии. Выздоровело 6 202 300 граждан республики. Население страны составляет 83,2 млн человек.