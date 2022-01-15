Во Франции одобрили вакцину от коронавируса компании Novavax

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для применения в рамках кампании вакцинации населения от коронавируса препарат Nuvaxovid производства американской компании Novavax. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте регулятора.

"Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств [EMA] теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины - Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации", - гласит коммюнике.

Уточняется, что данный препарат может быть также использован в качестве второй дозы для тех, кто сделал первую прививку одним из четырех других разрешенных препаратов. В то же время регулятор не рекомендует использовать Nuvaxovid для ревакцинации, поскольку еще мало данных об использовании этого препарата и нет необходимого разрешения от EMA.

Кроме того, комитет разрешил использовать препарат компании Janssen для ревакцинации населения. Первичная вакцинация с его применением теперь требует введения двух доз, а не одной, как раньше. При этом несколько раз HAS подчеркивает, что санитарные власти Франции все равно считают наиболее эффективными препараты на основе технологии матричной РНК, а именно вакцины Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech и Spikevax американской компании Moderna.

В конце декабря 2021 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid. Она предназначена для людей в возрасте от 18 лет. Помимо Nuvaxovid, Spikevax, Comirnaty и Janssen, для применения в ЕС одобрен препарат Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы.