Больше 100 человек переодетых в Бориса Джонсона спародировали вечеринку на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Больше ста человек, переодетых в главу правительства Великобритании Бориса Джонсона, устроили в пятницу пародийную вечеринку у премьерской резиденции в центре Лондона. Поводом для акции, организованной популярным британским видеоблогером, стал громкий скандал вокруг вечеринок, которые с ведома премьера проводились на Даунинг-стрит, 10 в период действия жестких коронавирусных ограничений.

Толпа мужчин в строгих костюмах, светлых париках и масках, изображающих премьер-министра, собралась у охраняемого входа на Даунинг-стрит, включила громкую музыку и устроила танцы. Участники акции размахивали бутылками со спиртным и картонными стаканчиками. Видео с сотней танцующих "премьеров" широко разошлись в социальных сетях.

В последние недели британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые состоялись на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии, несмотря на действовавшие запреты. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии", однако, выступая в среду в парламенте, он принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и "Либеральных демократов" не удовлетворились ответом Джонсона и призвали его подать в отставку. За уход лидера тори со своего поста высказались и несколько его однопартийцев.

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности премьера опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения на посту главы правительства, а оппозиция одержала бы крупнейшую победу с 2001 года, если бы выборы в парламент состоялись сейчас. Вероятность отставки Джонсона существенно увеличилась в пятницу, когда стало известно, что две вечеринки в премьерской резиденции состоялись накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филипа в апреле прошлого года. После того, как эта информация попал в СМИ, главе правительства пришлось направить извинения Елизавете II, на которые Букингемский дворец пока никак не отреагировал.

В пятницу вечером газета The Mirror также сообщила о том, что в период пандемии сотрудники Даунинг-стрит не отказались от традиции совместного распития спиртных напитков в конце недели, чем также нарушали коронавирусные ограничения.