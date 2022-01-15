Алек Болдуин передал свой телефон властям для расследования гибели оператора

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках фильма в прошлом году, в пятницу передал свой мобильный телефон правоохранительным органам в рамках следствия по этому делу. Об этом сообщил адвокат актера Аарон Дайер.

В четверг офис шерифа по округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико) информировал, что Болдуин почти месяц не может предоставить свой телефон правоохранителям, несмотря на выданный еще в декабре ордер. "Алек добровольно передал свой телефон властям сегодня утром, чтобы они могли завершить свое расследование", - приводит слова Дайера телекомпания NBC.

Представитель защиты актера при этом добавил, что "данное дело не о телефоне [и хранимых в нем данных], в нем нет ответов", и отметил, что Болдуин "не сделал ничего неправильного".

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров фильма. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма приостановлены.

В настоящее время офис шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование инцидента, сам актер виновным в произошедшем себя не считает. В интервью телекомпании ABC в начале декабря он заявил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.