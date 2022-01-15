Русскую балерину наградили медалью МИД Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 января. /ТАСС/. Татьяна Лескова, правнучка русского писателя Николая Лескова, награждена медалью "Риу-Бранку" МИД Бразилии за весомый вклад в развитие балета и танцевального искусства в республике. Церемония прошла во дворце представительства внешнеполитического ведомства в Рио-де-Жанейро.

"Татьяна Юрьевна как хранительница классической традиции русской балетной школы внесла значительный вклад в становление в Бразилии танцевального искусства. Несмотря на свой почтенный возраст (в декабре ей исполнилось 99 лет - прим. ТАСС), она продолжает активно участвовать в жизни русской общины в Рио-де-Жанейро, остается важной фигурой в объединении соотечественников", - сказал в пятницу в беседе с ТАСС генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Указ о награждении Лесковой был подписан в ноябре 2021 года президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Медаль балерине в торжественной обстановке вручила директор представительства МИД в Рио-де-Жанейро Марсиа Маро да Силва. Говоря о виновнице торжества, она отметила особый вклад Лесковой в воспитание нового поколения артистов балета.

Татьяна Лескова родилась в семье русских эмигрантов в Париже 6 декабря 1922 года. Хотя всю жизнь она провела за пределами России, Лескова прекрасно говорит по-русски, в оригинале читает книги прадеда. За свою карьеру она успела покорить сцены Парижа, Лондона, Нью-Йорка, танцевала в Австралии, Аргентине, Канаде, Мексике и Уругвае, прежде чем осесть в Бразилии в 1944 году и поступить в местный театр. Впоследствии возглавив балетную труппу Муниципального театра Рио-де-Жанейро, она продолжила выходить на сцену вместе со своими артистами, завершив танцевальную карьеру лишь к сорока годам.