{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гинцбург анонсировал клинические исследования вакцины от ковида для детей от шести лет

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что подписал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить тесты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

29 ноября 2021 года Гинцбург сообщал, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав. По словам ученого, процедура займет около трех месяцев. 6 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что исследования начнутся в начале 2022 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
Пандемия COVID-19
Эксперт: пандемия улучшила развитие малышей за счет более тесного общения с близкими
Как отметил декан психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, у детей более эффективно в сравнении с предшествующими поколениями развивается речь и вырабатывается эмоциональная привязанность к родным людям
Читать полностью