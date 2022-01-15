Гинцбург анонсировал клинические исследования вакцины от ковида для детей от шести лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.

"Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

29 ноября 2021 года Гинцбург сообщал, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав. По словам ученого, процедура займет около трех месяцев. 6 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что исследования начнутся в начале 2022 года.