Красный уровень опасности ввели из-за "омикрона" в тюрьме в США, где содержат Ярошенко

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Наивысший (красный) уровень опасности введен из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), в которой содержится летчик Константин Ярошенко. Об этом в субботу рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"В тюрьме введен красный уровень опасности. Константин говорит, что очень много заболевших этой новой версией коронавируса (штаммом "омикрон"). Заключенные сидят в камерах, их никуда не выпускают. Медицинскую помощь должным образом не оказывают", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в тюрьме предусмотрено три уровня опасности, введенные ранее на фоне распространения коронавируса, - зеленый, желтый и красный. Последний является наивысшим.

Как отметила жена летчика, ранее действовал желтый уровень опасности, при котором заключенным разрешали получать пищу в столовой. Сейчас ее приносят в камеры. Прогулки полностью исключены.

Говоря о состоянии здоровья летчика, собеседница отметила, что у него пока нет жалоб, которые могут указывать на заражение коронавирусом. "Слава богу, пока не заболел, но все может быть. Иммунитет в тюрьме подорван. На свежем воздухе не бывает месяцами", - сказала Ярошенко.

В марте 2020 года администрация тюрьмы Данбери уже вводила карантин в учреждении из-за распространения коронавируса. Адвокат летчика Алексей Тарасов в апреле того же года сообщал агентству, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован. В ноябре 2021 года в тюрьме вновь ввели карантинные меры.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.