Эксперт: пандемия улучшила развитие малышей за счет более тесного общения с близкими

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пандемия, сопровождаемая самоизоляцией и распространением удаленных форматов работы, позволила детям получить больше внимания со стороны родителей, что повышает эффективность развития у них речевых навыков и влияет на формирование эмоционально-волевых качеств. Об этом ТАСС в субботу сообщил декан психологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

"Кто "выиграл" от этой самоизоляции? <…> Как ни странно, самая "выигравшая" часть населения не только России, но и всей планеты, - это дети младшего возраста: с момента рождения и до года. Это та часть детей, для которой общение с близким взрослым является критически важным. Если раньше внимания родителей, дедушек и бабушек ввиду их постоянной занятости, работы и так далее не всегда хватало, то теперь они получили родительское общение в таком объеме, в каком раньше не получали", - сказал Зинченко ТАСС.

Психолог отметил, что у этой категории детей "более эффективно в сравнении с предшествующими поколениями развивается речь и вырабатывается эмоциональная привязанность к родным людям", которая влияет на дальнейшее развитие личности.

"На их развитии это отразится очень положительно, в первую очередь - на эмоционально-волевой сфере", - заключил он.

Эмоционально-волевая сфера развития личности, в частности, отвечает за способность человека управлять эмоциями и прикладывать волевое усилие для выполнения сложных задач.

Семейные ссоры из-за прививок

Кроме того, психолог отметил, что обмен достоверными научными данными о коронавирусной инфекции в сочетании с взаимной эмоциональной поддержкой позволит избежать конфликтов между членами семей, в которых есть как сторонники, так и противники вакцинации. При этом единственным эффективным способом убеждения людей прививаться остается борьба с невежеством, уточнил Зинченко.

"Общество раскалывает невежество. <…> Мы должны понимать, что мир устроен по тем законам, которые открыли физики, просчитали математики, продолжили химики, освоили биологи, ну и все науки этим занимаются. Поэтому та форма научного познания мира и научная картина мира - это основа здорового общества и здоровой семьи, в частности. И здесь [нужно] взаимное просвещение, помощь и поддержка", - сказал он, отвечая на вопрос, как россиянам избежать семейных ссор при обсуждении коронавирусной инфекции и вакцинации.

Зинченко также отметил роль государства, СМИ и самих ученых в просвещении людей о COVID-19 и способах борьбы с распространением вируса, назвав эту работу одним из главных результатов мероприятий Года науки и технологий, объявленного в России по поручению президента в 2021 году.

Говоря о психологическом состоянии россиян, на которое повлияла пандемия, ученый отметил повышенную тревогу и стресс, которые являются естественной реакцией организма человека на необходимость мобилизоваться в условиях появления новых угроз. Однако психика способна адаптироваться к изменениям, пояснил он.

"Наши внутренние возможности - саморегуляция (способность осознанно управлять своим поведением и эмоциями - прим. ТАСС) и самоорганизация - помогают в этой ситуации справиться с теми не всегда простыми моментами, которые возникают", - заключил психолог.